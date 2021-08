Sicilia. Musumeci sospende green pass per accedere agli uffici. Si attende decisione Garante

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – In attesa delle risultanze della avviata interlocuzione con il Garante per la protezione dei dati personali, il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, ha temporaneamente sospeso l’art.5 dell’ordinanza n. 84 del 13 agosto scorso su “l’accesso dell’utenza agli uffici pubblici e a tutti gli edifici aperti al pubblico” che prevede l’obbligo del Green pass.

“Tale provvedimento – spiega una nota della Regione – si inserisce in un più ampio novero di chiarimenti sulla medesima disposizione che costituiranno l’oggetto delle ‘indicazioni’ richieste in merito dal Garante. I principali chiarimenti contenuti nella circolare del dipartimento regionale della Protezione civile riguardano, in particolare, la esclusione degli uffici giudiziari e degli uffici di Pubblica sicurezza e la effettiva disponibilità dei servizi telematici da parte dei soggetti erogatori, in mancanza della quale resta ferma la modalità tradizionale”.