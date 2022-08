Sicilia. Schifani candidato alla Presidenza. “Lavorerò senza sosta per il bene e la crescita della mia terra”

- Advertisement -

AgenPress – “Sono onorato e commosso dalle parole di Gianfranco Miccichè che mi indica come candidato di Forza Italia alla presidenza della Regione siciliana. Un profondo e sincero ringraziamento va al Presidente Berlusconi, al coordinatore nazionale Antonio Tajani e alla classe dirigente del mio partito che ha voluto questo mio impegno. Ringrazio inoltre tutti gli alleati della coalizione per il sostegno e la fiducia dimostratami. Lavorerò senza sosta per il bene e la crescita della mia terra, sempre nel rispetto delle varie sensibilità dei partiti della coalizione e della sua unità”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Renato Schifani.

“In bocca al lupo a Renato Schifani”, dice Maurizio Gasparri “per l’importante designazione a presidente del governo della Regione siciliana. Con Renato ho condiviso tanti impegni a Palazzo Madama al servizio degli italiani. Sono certo che sarà un’ottima guida per la Regione, così importante per l’Italia intera e meritevole di raggiungere tanti e ambiziosi traguardi. Il centrodestra governerà ancora nella regione e diventando forza di governo a livello nazionale potrà attivare importanti sinergie. Avanti Renato fino al successo”.