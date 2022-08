Sicilia. Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “118 situazione grave a Gela”

AgenPress. Condivido la dura presa di posizione del sindaco di Gela dottor Lucio Greco il quale lamenta con assoluta ragione a Gela, città di 70.000 abitanti, la mancanza di personale medico sull’ ambulanza del 118.

Il primo cittadino minaccia persino il ricorso all’ autorità giudiziaria dopo l’ennesimo caso nel quale una persona ferita in un sinistro stradale è rimasta a terra per molto tempo in attesa di soccorso adeguato.

Si tratta di una situazione grave che lede il diritto alla salute e al pronto intervento nei casi gravi. I cittadini di Gela hanno ogni ragionevole aspettativa ad un soccorso celere e soprattutto efficace in casi di emergenza”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.