Sicilia. Sen. Domenico Scilipoti Isgro’: “Reprimere le intimidazioni”

AgenPress. Esprimo la massima solidarietà ed umana vicinanza agli agricoltori di Canicatti’ zona Saccense. Ignoti malfattori infatti hanno danneggiato uliveti e vigneti con i frutti gia’ pronti per la raccolta.

Episodi simili ultimamente si sono verificati anche a Sciacca e Racalmuto. Gli investigatori hanno il sospetto che si tratti di intimidazioni. Invito le Forze dell’Ordine alla massima attenzione e nel contempo esorto i danneggiati se hanno prove o elementi concreti a collaborare con gli inquirenti per non favorire la cultura della omertà e per promuovere quella della legalità”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen.Domenico Scilipoti Isgro”.