Siglato accordo di partnership commerciale, pubblicitaria ed editoriale tra Club del Marketing e della Comunicazione e Gruppo Netweek spa

- Advertisement -

AgenPress. E’ nata una nuova intesa di collaborazione tra il Club del Marketing e della Comunicazione che vanta 42.500 manager ed imprenditori italiani del comparto Marf-Com, Marketing Journal ovvero il quotidiano del www.clubmc.it con circa 20.000 lettori top profile al giorno e Netweek spa, quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana S.p.A, suddiviso in 4 attività preminenti:

– Netweek Local Media: forte di circa 60 testate cartacee locali ed oltre 40 siti di informazione on line che rappresenta il core business aziendale

– Netweek Partner: offre un contratto di affiliazione che attraverso servizi di outsourcing consente agli

editori terzi di godere di importanti vantaggi

– Netweek Pubblicità: una forza commerciale di 114 agenti è interamente dedicata alla raccolta pubblicitaria

per tutti i prodotti editoriali del Gruppo sia cartacei che digitali.

– Netweek Agenzia: servizi e progetti di comunicazione integrata multicanale per piccole e medie imprese.

- Advertisement -

La partneship completa si estrinseca in collaborazione commerciale, pubblicitaria ed editoriale, nonchè nell’offrire i reciproci e specifici servizi B2B di alta qualità alle aziende ed alle agenzie.

Obiettivo comune è quello di implementare la cultura e l’operatività del Marketing e della Comunicazione nelle imprese italiane e realizzare innovativi grandi eventi sul territorio all’ insegna della sostenibilità.

- Advertisement -

(nella foto) il Pres. Danilo Arlenghi e il Vice Pres. Luca Torno del ClubMC in visita presso l’head quarter del Gruppo Netweek a Merate insieme al Vice Presidente Sales & Marketing Riccardo Galione il Direttore marketing Giorgio Iegiani, Roberto Relitti e Maurizio Tommasi per la divisione commerciale NETWEEK.