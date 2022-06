Sim Carabinieri: “Nasce il Dipartimento Trattamento Stipendiale e Pensionistico”

- Advertisement -

AgenPress. Si svolgerà lunedì 20 giugno, alle ore 17.30, presso l’Hotel Dragonara di San Giovanni Teatino (CH), l’evento di presentazione del Dipartimento Trattamento Stipendiale e Pensionistico del SIM Carabinieri.

Un nuovo settore, altamente specialistico, fortemente voluto e ideato dal Segretario

generale Antonio Serpi. Saranno presenti alla cerimonia di inaugurazione il Presidente della

Regione Abruzzo Marco Marsilio, il Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Gen. Brig. Paolo Aceto, il Sindaco di Chieti Diego Ferrara e il Segretario Generale SIM Carabinieri Antonio Serpi.

La nuova articolazione nasce in relazione alle incertezze fiscali e previdenziali nel settore pubblico e avrà lo scopo di offrire una consulenza professionale e chiara al personale dell’Arma dei Carabinieri tesserato col SIM Carabinieri.

Al convegno parteciperanno, nell’ordine, il Segretario nazionale del Sim Carabinieri Carlo

Calabrese che illustrerà le funzioni del dipartimento e come le sedi distaccate, presenti su tutto il territorio nazionale, potranno operare in sinergia con la struttura centrale. Seguirà poi la relazione del Commissario straordinario SIM Abruzzo, Gianluca Spaziani, che elencherà tutti i servizi che il Dipartimento garantirà sia a livello nazionale sia attraverso le sedi locali capillarizzate in tutta Italia.