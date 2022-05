Sindacati. Soddisfazione per l’andamento di inizio anno del settore Cartario e Cartotecnico nella Provincia di Frosinone

- Advertisement -

AgenPress. Le scriventi Organizzazioni Sindacali esprimono soddisfazione per l’andamento di inizio anno del settore Cartario e Cartotecnico nella Provincia di Frosinone, registriamo una buona ripresa con totale azzeramento dell’utilizzo della cassa integrazione che negli ultimi due anni e stato in alcune aziende predominante.

Veniamo da due anni veramente difficili, bisogna ricordare che la pandemia ha prodotto forti ricadute negative sul tessuto produttivo, industriale, e in alcuni casi mettendo seriamente a rischio la tenuta occupazionale.

Un buon risultato lo registriamo alla Cartiera di Guarcino, Società che è cresciuta molto negli ultimi 10 anni fino ad arrivare a saturare l’intera capacità produttiva, grazie ad una visione strategica, chiara cogliendo tutte le opportunità produttive, condividendole e associandole ad un’azione sinergica concertativa con le Organizzazioni Sindacali.

Circa un mese fa è stato siglato un’importante accordo sindacale che all’interno di una riorganizzazione del lavoro prevede, tra l’altro, la stabilizzazione entro il mese di agosto di 25 lavoratori attualmente somministrati, che avranno un contratto con Cartiera di Guarcino a tempo indeterminato.

A nostro avviso avere certezze occupazionali di questo tipo in uno scenario globale di assoluta incertezza è sicuramente ancora più rilevante. Non meno importante sono i consistenti investimenti fatti e da fare che comporteranno un aumento della

produttività e un miglioramento della digitalizzazione con conseguente crescita professionale, con particolare attenzione all’ambiente.

Spesso si va sulla stampa per problemi diversi, per licenziamenti, chiusura totale dell’azienda, infortuni. Abbiamo ritenuto opportuno come sindacato questa volta mettere in evidenza anche notizie positive di ripresa e di crescita del territorio, risultati che non arrivano mai per caso, ma sono frutto di un perfetto binomio, un’attenta e capace governance dello stabilimento, associata ad un coinvolgimento concertativo con il

Sindacato e i lavoratori, condividendo i processi e individuando insieme le giuste soluzioni.

Le Segreterie SLC CGIL – FISTEL CISL – UILCOM UIL