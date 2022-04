Singapore. Giustiziato per impiccagione disabile mentale. Era stato arrestato con 43 g. di droga

Alla fine dell’udienza di martedì, Nagaenthran e la sua famiglia si sono salutati attraverso la fessura in uno schermo di vetro per afferrarsi strettamente le mani mentre piangevano. Le sue grida di “mamma” potevano essere ascoltate in aula.

In migliaia avevano anche firmato una petizione, sostenendo che l’esecuzione di una persona malata di mente è vietata dal diritto internazionale dei diritti umani.

“Gli ultimi giorni di Nagen sono stati trascorsi, come gran parte dell’ultimo decennio, nel tortuoso isolamento dell’isolamento”, ha affermato Maya Foa, direttrice di Reprieve.

“I nostri pensieri sono con la famiglia di Nagen, che non ha mai smesso di lottare per lui; il loro dolore è inimmaginabile”.