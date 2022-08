Sisto (sottosegr. Giustizia): “Ghedini? Abbiamo perso un pilastro della Giustizia”

- Advertisement -

AgenPress. Francesco Paolo Sisto, sottosegretario alla Giustizia e deputato di Forza Italia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Fino a qui tutto bene”, condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus.

Abbiamo perso un punto di riferimento importante, anche affettivo, stanotte è stata una brutta notte. E’ come se ad un edificio venissero meno le fondamenta. Niccolò Ghedini era il pilastro sul tema giustizia, non solo per Forza Italia ma per l’idea di garanzia assolutamente nobile che aveva della giustizia.



Quando si perde un amico non si può che essere affranti. Io l’ho sentito 4 giorni fa proprio sul programma giustizia del centrodestra, era perfettamente in forma, è stato quindi un tracollo improvviso. Una perdita per tutta la giustizia di questo Paese”.