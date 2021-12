Smart working, la Cisal sottoscrive il protocollo con ministero del lavoro

- Advertisement -

AgenPress. “Esprimiamo pieno apprezzamento per il protocollo sottoscritto con il ministero del lavoro che, fondato sul valore primario della contrattazione collettiva, riconosce la valenza sociale del lavoro agile come strumento che concilia innovazione tecnologica, tempi di vita lavoro, e sostenibilità sociale”.

È quanto ha dichiarato il Segretario Generale della Cisal Francesco Cavallaro a margine dell’incontro con il ministro del Lavoro Andrea Orlando.

- Advertisement -

“È un risultato considerevole. Ancora una volta – ha sottolineato Cavallaro – il metodo del confronto con le parti sociali si rivela il mezzo più idoneo per raggiungere risultati utili al miglioramento dell’organizzazione e della qualità del lavoro.

Da oggi il lavoro agile diventa una modalità ordinaria e strutturale di svolgimento della prestazione lavorativa. Il protocollo si pone infatti quale testo guida per la contrattazione collettiva e, auspichiamo, anche per lo stesso Legislatore che dovrà evitare, qualora dovesse intervenire in materia, di sovrapporsi alla contrattazione collettiva, limitando la propria azione – ha concluso Cavallaro- a misure attuative dell’accordo stesso, ad esempio prevedendo sostegni e incentivi fiscali”.