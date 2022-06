Soldati condannati a morte. Filorussi, nessuna grazia o scambio. Fra un mese la decisione di giustiziarli

AgenPress – Non c’è alcun motivo per graziare i britannici condannati a morte nelll’autoproclamata Repubblica del Donetsk. Lo ha detto il leader filorusso Denis Pushilin a Interfax. Le autorità della Repubblica Popolare di Donetsk non intendono scambiare o graziare i cittadini britannici Shaun Pinner e Aiden Aslin, condannati a morte. “Non ne vedo il motivo”, ha dichiarato Pushilin. Sulla possibilità di uno scambio di prigionieri ha affermato: “Non se ne parla nemmeno”.

La decisione di giustiziarli sarà presa non prima di un mese, ha aggiunto. “C’è un mese per impugnare la decisione dell’ordinanza costituzionale. Dopo che un ricorso è stato presentato o meno, arriviamo già al fatto che il Ministero della Giustizia della Repubblica popolare di Donetsk prenderà una decisione nell’ambito dei suoi poteri per eseguire la sentenza”.