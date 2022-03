Soldati russi catturati: “Putin pensava di vincere in tre giorni. Non avevamo idea di combattere in Ucraina”

- Advertisement -

AgenPress – “Putin pensava di prendere l’Ucraina in tre giorni. Le scorte di viveri che ha distribuito ai suoi soldati quando li ha inviati a combattere” bastavano per quel lasso di tempo. “Per ordine della massima dirigenza della Federazione russa”, inoltre, i militari “sono stati privati, di cellulari e documenti”. Lo afferma in un video pubblicato su Telegram dal Servizio di sicurezza di Kiev un militare russo catturato. Il soldato compare seduto, con le mani legate dietro la schiena e con una benda vistosamente insanguinata intorno alla fronte.

Nelle immagini del video, pubblicato dal britannico Sun, si vede il giovane militare russo, che probabilmente è stato preso prigioniero, mentre beve una tazza di tè e mangia qualcosa. Scosso e con gli occhi gonfi. Al suo fianco una donna ucraina cerca di calmarlo. Offrendogli il suo telefono per comunicare con la madre in Russia. Mentre si sente una voce fuori campo che dice in ucraino: “Non è colpa di questi giovani, non sanno perché sono qui. Hanno mappe vecchie, si sono persi”.

Prigionieri di guerra in lacrime hanno detto nei video di essere stati inviati come “carne da cannone” e hanno affermato di non avere idea di essere mandati in guerra e di essere costretti “ad attaccare le persone che difendevano il loro territorio”.

In un video pubblicato sulla pagina Facebook dei servizi di sicurezza ucraini, un soldato russo ferito seduto davanti a una bandiera ucraina è stato filmato dicendo:

“Questa non è la nostra guerra. Madri e mogli, raccogliete i vostri mariti. Non c’è bisogno di essere qui.”

Altri filmati mostravano un prigioniero russo ammanettato in lacrime che diceva davanti alla telecamera: “Non raccolgono nemmeno i cadaveri, non ci sono funerali”.

Un altro russo catturato ha affermato di essere stato costretto ad attaccare i civili in Ucraina che “difendevano solo il loro territorio”.

“Nessuno ci ha attaccato e quello che la Russia vuole dalla guerra, non riesco a capire. Mamma, papà, ti voglio bene”.