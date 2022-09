Somalia. Unicef, 74 distretti a rischio carestia. Malnutriti 1,5 milioni di bambini sotto 5 anni

AgenPress – L’UNICEF ha lanciato l’allarme sull’incombente carestia nell’area della regione di Bay in Somalia tra ottobre e dicembre di quest’anno, che sottolinea la portata della crisi che il paese sta affrontando e la necessità urgente che il supporto sia ampliato rapidamente. Bay non è l’unica regione che affronta questa profonda crisi umanitaria: sono stati colpiti 74 distretti in Somalia, di cui 12 hanno bisogno di aiuti urgenti in modo prioritario.

La malnutrizione ha raggiunto livelli di crisi: 1,5 milioni di bambini, circa la metà della popolazione sotto i 5 anni, potrebbero essere colpiti da malnutrizione acuta. Di questi, 385.000 avranno bisogno di cure per la malnutrizione acuta grave. Sono numeri senza precedenti.

4,5 milioni di persone hanno bisogno di acqua d’emergenza e il dato si prevede salirà con il peggioramento della siccità. In alcune aree, i prezzi dell’acqua sono aumentati fra il 55 e l’85% da gennaio 2022. A prescindere da quanto cibo mangi un bambino malnutrito, non migliorerà se l’acqua che beve non è sicura.

Nel paese, tra gennaio e luglio di quest’anno, sono stati registrati circa 730 morti tra i bambini nei centri per l’alimentazione e la nutrizione, ma il numero potrebbe essere più alto visto che diverse morti non sono state registrate.

Epidemie di malattie sono emerse tra gennaio e luglio, con almeno 8.400 casi sospetti di diarrea acquosa acuta/colera e circa 13.000 casi sospetti di morbillo (il 78% erano bambini sotto i 5 anni).

Abbiamo visto nel 2017 che il 90% dei bambini che hanno perso l’accesso all’istruzione non sono mai tornati a scuola. Attualmente, oltre 3 milioni di bambini in età scolare sono stati direttamente colpiti dalla siccità e 900.000 rischiano di lasciare la scuola. La metà sono ragazze.

Abbiamo visto un incremento del numero di bambini separati e non accompagnati. Da gennaio, il loro numero è aumentato dell’81% rispetto all’anno precedente.