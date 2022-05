Sottosegretario Pucciarelli: anche per edizione 2022 staffetta podistica Run4Hope in prima linea nella gara per la solidarietà

- Advertisement -

AgenPress. “Sono ben lieta, quale Sottosegretario di Stato alla Difesa, di rappresentare tutto il comparto militare nazionale a questa conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2022 del progetto podistico a fini benefici Run4Hope.

Questo atteso appuntamento, a cui la Difesa sta assicurando il proprio supporto anche quest’anno, si svilupperà col collaudato modulo delle staffette sincrone che partiranno tutte sabato 21 maggio, mettendo in ideale collegamento tutte le Regioni italiane, da nord a sud. All’insegna della solidarietà e della gioia di condividere un momento aggregante di sano sport senza finalità agonistiche, il meritorio obiettivo è devolvere le donazioni raccolte all’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma.” – questa la sintesi di alcuni passaggi chiave dell’intervento tenuto oggi dal Sottosegretario di Stato alla Difesa Senatore Stefania Pucciarelli nel corso della conferenza stampa di presentazione della Run4Hope 2022.

Una sorta di grande giro podistico d’Italia distribuito su staffette regionali sincrone, giunto quest’anno alla seconda edizione, la Run4Hope ha un esclusivo scopo benefico. Dopo aver raccolto donazioni per 62mila Euro nel 2021, devoluti alla Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) per la cura dei tumori infantili, il ricavato 2022 andrà all’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma (AIL).

“C’è bisogno di sani momenti di aggregazione come Run4Hope – ha affermato il Sottosegretario Pucciarelli –, per rispondere con atti concreti alle pagine buie di sofferenza, devastazione e violenza che giungono dall’Est Europa. L’unione, l’armonia e l’altruismo solidale sono parte integrante della risposta che tutti dobbiamo contribuire a dare per guardare al futuro con speranza e determinazione.

Evidenziando come “anche per l’edizione di quest’anno la Difesa si è subito resa pronta, con grande entusiasmo, a concorrere all’iniziativa assicurando la partecipazione di militari nelle varie staffette”, Pucciarelli ha detto: “Meglio di ogni parola, tutto ciò è la conferma di una naturale sensibilità delle nostre Forze Armate nel tradurre in atti concreti la propria vocazione di servizio a favore della collettività. Un’emblematica dimostrazione del trasversale connotato abilitante di cui può essere portatore uno Strumento Militare difensivo al passo coi tempi; ancora più moderno, professionalmente capace, ben addestrato e con prontezza ed efficacia di risposta commisurate ad un numero di sfide crescenti in complessità, dinamicità e interrelazione.”

Il Sottosegretario ha concluso rendendo “merito alla complessa macchina organizzativa – dai promotori a chi assicurerà il supporto necessario per dare corpo a questa encomiabile iniziativa –, e formulo i più vivi auspici per la migliore riuscita della Run4Hope 2022 sotto ogni profilo: quello della donazione così come quello della diffusione della carica contagiosa che le staffette sapranno portare in tutta Italia con sani momenti di aggregazione sociale.”