Sottosegretario Pucciarelli: COMSUBIN protagonista anche a 28ª edizione Salone Europeo della Subacquea di Bologna

- Advertisement -

AgenPress. “Da Sottosegretario di Stato alla Difesa con delega alla Marina Militare non potevo mancare alla 28^ edizione di Eudi Show, la più importante manifestazione espositiva europea interamente dedicata al mondo della subacquea, tra i cui animatori ritroviamo anche quest’anno il Raggruppamento Subacquei ed Incursori della Forza Armata, con un ruolo da protagonista.

I professionisti del COMSUBIN saranno infatti presenti con un proprio stand presso il padiglione 30, visitabile per l’intera durata dell’evento, e con i due straordinari momenti di oggi pomeriggio: l’interessante conferenza sul palco Assosub che il Gruppo Operativo Subacquei terrà quale sintesi di Un anno con i Palombari della Marina Militare e le affascinanti dimostrazioni dal vivo da parte di militari del Gruppo Operativo Incursori e del Gruppo Operativo Subacquei sull’uso di alcune apparecchiature in dotazione, condotte all’interno della vasca tecnica appositamente allestita qui a Bologna Fiere.” – ha sottolineato il Sottosegretario di Stato alla Difesa Senatore Stefania Pucciarelli nel corso dell’odierna visita all’appuntamento European Dive Show – noto anche come Eudi Show –, quest’anno organizzato dall’1 al 3 aprile 2022 presso le aree della Fiera di Bologna.

- Advertisement -

“Presso l’accattivante stand espositivo-informativo allestito dalla Marina Militare – ha proseguito il Sottosegretario Pucciarelli – ho avuto modo di osservare strumenti e apparecchiature che hanno segnato nascita e sviluppo delle operazioni speciali e della subacquea, esibite insieme ad alcune delle moderne tecnologie a disposizione dell’odierno COMSUBIN; un excursus documentale in cui si specchia anche l’intramontabile estro ideativo nazionale che ci pone tutt’oggi in posizioni di spicco in campo internazionale, come per la subacquea.

Ciò che ho apprezzato in assoluto di più è stato il vivo interesse e l’entusiasmo sempre colto negli occhi dei tanti visitatori nell’incontrare i Palombari e gli Incursori della nostra Marina e nell’ascoltare le loro descrizioni di quanto in mostra e di come si possa e cosa significhi diventare un professionista in queste specializzazioni.

Da italiana, ancor prima che da donna delle istituzioni, mi sento parte dell’orgoglio nazionale per questi reparti operativi della Marina Militare, vere e proprie realtà di élite della Forza Armata e dell’intero comparto della Difesa, i cui appartenenti sono trasversalmente stimati e ammirati anche nell’esigente panorama internazionale di settore.”

- Advertisement -

Il Sottosegretario Pucciarelli ha chiuso il suo commento rinnovando “il più vivo ringraziamento agli Incursori e ai Palombari della Marina Militare per la professionalità, l’abnegazione e la prontezza quotidianamente messi a disposizione della collettività” e rivolgendo “un ringraziamento anche alla complessa macchina organizzativa e agli espositori di questo 28° Eudi Show, che dimostra meglio di ogni parola lo stato di salute della subacquea Tricolore e del suo qualificante contributo per l’efficace proiezione del Made in Italy nel mondo.”