Sottosegretario Pucciarelli: la Difesa in prima linea nella lotta alla violenza maschile sulle donne

AgenPress. “La Difesa rinnova l’impegno nella lotta alla violenza maschile sulle donne e ritiene di fondamentale importanza questa cabina di regia, quale incontro propedeutico alla stesura del nuovo Piano Strategico Nazionale.” – ha detto stamattina il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, con delega alla parità di genere, nel corso di una videoconferenza a cui hanno preso parte diversi Ministri e Sottosegretari.

“In base agli sviluppi dei pregressi lavori della cabina di regia, del Comitato tecnico e dei tavoli tematici, la Difesa ha elaborato un prodotto di comunicazione interna per la diffusione della cultura delle pari opportunità e della non discriminazione di genere. Al tempo stesso, abbiamo predisposto una bozza di linee guida in materia etica e di rapporti interpersonali in ottica di genere a beneficio dei Comandanti, comprendenti specifiche azioni e risorse organizzative.

Inoltre, la Difesa – ha aggiunto Pucciarelli – continua nella progettazione di tipologie di percorsi tematici formativi aggiornati ad hoc per il personale; parliamo di corsi di Gender Advisor per Ufficiali e funzionari civili così come dei corsi per Gender Matter Focal Point destinati a personale militare e civile del Dicastero.

Attività che si aggiungono ai 4 workshop organizzati nel 2020 che hanno visto anche il coinvolgimento del Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia.

La Difesa rinnova il proprio impegno a lavorare in stretta sinergia con gli altri Dicasteri per redigere, quanto prima, il nuovo Piano Strategico Nazionale.” – ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.