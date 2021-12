Sovraffollamento nelle carceri, la Danimarca affitta un carcere in Kosovo

“L’intenzione è che i prigionieri che sconteranno la loro pena qui, in Kosovo, saranno quelli espulsi dal Tribunale danese. Dobbiamo ancora definire quali prigionieri poter trasferire. Per ora sappiamo che non ci saranno trasferimenti di condannati per terrorismo o per crimini di guerra. Ma torneremo sulle singole questioni per definire i dettagli”.

Il carcere individuato è quello di Gjilan, a 50 chilometri a sud-est di Pristina, Al momento il sistema carcerario kosovaro ha una disponibilità di accoglienza di circa 700-800 posti liberi.

- Advertisement -

Sarà un direttore danese a gestirà la struttura e sarà coadiuvato da un omologo albanese e da personale locale. All’interno della struttura saranno applicate le leggi danesi.