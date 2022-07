Spagna. Messaggio del governo alle donne: “Goditi l’estate e non preoccuparti del tuo corpo in spiaggia”

- Advertisement -

AgenPress – Il governo spagnolo ha lanciato un messaggio per le donne che si sentono a disagio per il proprio corpo quando indossano i costumi da bagno: non esserlo.

Giovedì il ministero dell’Uguaglianza del governo ha lanciato una campagna estiva incoraggiando le donne a rifiutare gli “stereotipi” e la “violenza estetica”, un riferimento alla pressione sociale che alcune donne sentono per conformarsi agli ideali di bellezza.

Un poster pubblicitario della campagna presenta donne di diverse età, taglie e colori della pelle in costume da bagno su una spiaggia. Lo slogan è: “Anche l’estate appartiene a noi”.

In un tweet, il ministro per le Pari opportunità Irene Montero ha dichiarato: “Goditi (l’estate) comunque, dove e con chi vuoi”.

Il capo del Women’s Institute, un ente governativo, ha affermato che gli stereotipi di genere sono alla base della discriminazione basata sull’aspetto fisico.

“Le aspettative sono proiettate sulle donne su come dovrebbero apparire”, ha detto Antonia Morillas all’agenzia di stampa statale Efe. “Ciò non influisce solo sulla nostra autostima, ma toglie anche i nostri diritti e limiti al modo in cui ci comportiamo e se godiamo degli spazi pubblici”.

Il governo di coalizione a guida socialista spagnola, salito al potere quattro anni fa, ha fatto dei diritti delle donne uno dei suoi vessilli politici. Il governo ha 14 donne e otto uomini in posizioni ministeriali.