Spagna. Pedro Sanchez promette di abolire la prostituzione, schiavizza le donne. Sono in 300mila

- Advertisement -

La prostituzione non è attualmente regolamentata in Spagna e non è prevista alcuna punizione per coloro che offrono servizi sessuali a pagamento di propria volontà, purché non avvengano in spazi pubblici. Tuttavia, la prostituzione o l’intermediazione tra una prostituta e un potenziale cliente è illegale.

L’industria della prostituzione è cresciuta dopo la sua depenalizzazione e si stima comunemente che circa 300.000 donne lavorino come prostitute in Spagna.

Nel 2019, il partito di Sanchez ha pubblicato un impegno nel suo manifesto elettorale per bandire la prostituzione, in quella che è stata vista come una mossa per attirare più elettori di sesso femminile.

Il manifesto ha definito la prostituzione “uno degli aspetti più crudeli della femminilizzazione della povertà e una delle peggiori forme di violenza contro le donne”.

Tuttavia, a due anni dalle elezioni, nessuna legge è stata ancora presentata.

I sostenitori dell’attuale sistema spagnolo affermano che ha portato enormi benefici alle donne che lavorano nel settore e ha reso loro la vita più sicura.