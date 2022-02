Sperimentazione animale. Soddisfazione dell’on. Ianaro (M5S). “Fermata deriva antiscientifica”

- Advertisement -

AgenPress – L’onorevole Angela Ianaro del Movimento 5 Stelle si dichiara orgogliosa che la sperimentazione animale prosegue, ed afferma “con un mio emendamento fermata deriva antiscientifica”.

Affermazioni che fanno venire i brividi da parte della deputata Angela Ianaro, essere favorevoli alla ricerca scientifica sulla pelle di povere creature innocenti è un vero proprio abominio.

Purtroppo, sarà ancora possibile effettuare esperimenti su animali fino al giugno 2025, e sicuramente prorogheranno ancora, gli effetti di alcool, droghe, tabacco e tecniche finalizzate agli xenotrapianti.

Nessun euro verrà stanziato per il sostegno all’uso di metodi di ricerca alternativi sugli animali.

La decisione delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio che hanno approvato gli emendamenti permetterà la sofferenza di migliaia di animali in test inutili per gli esseri umani che vengono prorogati per la quinta volta (2017); mentre verrà a mancare il finanziamento una tantum di 4 milioni di euro ai metodi alternativi sulla ricerca senza utilizzo di animali, ma mai rinnovato.

Tale decisione è gravissima ed incredibile, che va contro quanto accade negli altri Paesi Europei e negli Stati Uniti dove i test senza animali rappresentano una realtà concreta che ha già consentito, in alcuni settori di abbandonare la violenta vivisezione.

I cari signori che occupano le poltrone del Governo, di qualsiasi partito, benchè si facciano a parole portavoce a tutela degli animali NON TUTELERANNO MAI GLI ANIMALI, sono sempre e solo PAROLE.

Il Movimento ORA Rispetto per tutti gli animali, che si contraddistingue per l’unicità del progetto di tutela animali ed ambiente, continuerà a combattere senza alcun legame con altri partiti, le ingiustizie e gli abusi che perdurano a essere violenza sugli animali.

Vogliamo entrare in Parlamento per essere in prima linea per fare i FATTI a tutela di animali e non meno importante l’ambiente.

Ora Rispetto per tutti gli animali ha bisogno di tutti voi, per essere più forti, più numerosi per combattere fianco a fianco tutte le violenze sugli animali.

Fonte, https://rispettoanimali.it/

“La proroga di oltre tre anni dell’entrata in vigore dei divieti di sperimentazione animale negli studi sugli xenotrapianti d’organo e le sostanze d’abuso rappresenta una vittoria per la #ricerca biomedica italiana e per i nostri ricercatori.

Grazie ad un mio emendamento al DL #Milleproroghe, passato durante la notte, diamo rinnovata speranza alla libertà di fare ricerca nel nostro Paese, eliminando gli ostacoli ingiustamente imposti all’utilizzo dei modelli animali e le conseguenti ripercussioni sul futuro della ricerca biomedica.

Si tratta di una battaglia che conduco dal primo giorno del mio mandato e che ha finalmente portato ad una vittoria storica, con una proroga triennale anziché annuale, come avvenuto fino ad oggi.

Le ingiuste restrizioni introdotte dal decreto legislativo n. 26/2014, nel recepire la Direttiva europea 2010/63/UE e per le quali è stata avviata una procedura di infrazione, rischiavano di penalizzare gravemente i nostri ricercatori rispetto ai colleghi europei, in particolare nell’accesso ai bandi e finanziamenti internazionali di durata pluriennale.

La ricerca biomedica è essenziale per il progresso sociale, culturale ed economico del nostro Paese, per fornire alla scienza soluzioni che hanno un impatto concreto sulla vita dei cittadini. Eliminando gli ostacoli ingiustamente imposti, consentiamo ai nostri ricercatori di raggiungere importanti traguardi e di fornire cure e terapie a tutti i pazienti che guardano alla ricerca con sempre maggiore speranza.

Spero che finalmente si avvi alla conclusione quella brutta parentesi della storia del nostro Paese che ha portato ad una deriva anti-scientifica le cui conseguenze, anche nel campo della lotta al Covid, sono sotto gli occhi di tutti”. (Post Angela Ianaro su Facebook)