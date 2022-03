Spese militari. Tajani (FI), sostegno a Draghi per aumento 2% Pil. Conte “strumentale e inaccettabile”

- Advertisement -

AgenPress – “Ho ribadito al presidente del Consiglio il sostegno di Forza Italia a questo governo e che voteremo a favore dell’incremento delle spese della difesa per andare verso il 2% del Pil”.

Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. A proposito della linea espressa dal leader M5S Giuseppe Conte, ha aggiunto che è “assolutamente strumentale e inaccettabile mettere a repentaglio la tenuta e la stabilità del governo quando non è ancora stata vinta la battaglia contro il Coronavirus, c’è una guerra in corso ai confini dell’Europa e stiamo pagando un prezzo economico alto: serve un governo stabile, in sella che continui a lavorare bene come sta facendo il governo Draghi”.

Il sì di Fi all’aumento delle spese per la difesa arriva “perché siamo assolutamente convinti che lo strumento militare sia indispensabile per garantire l’indipendenza e la sicurezza del nostro paese e di tutto il nostro sistema industriale di fronte ad attacchi informatici. Lo strumento militare è fondamentale per tutto quello che viene fatto in situazioni di emergenza”.