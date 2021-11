Spessotto (AC): Ponti italiani obsoleti, Governo intervenga per evitare altri crolli

- Advertisement -

AgenPress. “Ieri a Roma abbiamo assistito all’ennesimo crollo che ha interessato un ponte: in seguito all’urto con un mezzo dell’Ama, una trave è caduta dal ponte delle Capannelle rischiando di uccidere qualcuno e paralizzando in gran parte il traffico di uno dei quadranti più popolosi della Capitale. Fortunatamente sembra non ci siano stati feriti, ma non possiamo più accettare questi incidenti”.

Lo afferma Arianna Spessotto, deputata de L’Alternativa C’è in commissione Trasporti, che ha depositato un’interrogazione per chiedere al Governo di attivarsi per evitare che questi incidenti si verifichino ancora.

“I ponti italiani – sottolinea – hanno superato i 50 anni di età, ovvero la vita utile stabilita e bisogna intervenire prima che cadano tutti a pezzi. I piccoli interventi di manutenzione non bastano più, bisogna ricostruire: nell’era del Piano nazionale di ripresa e resilienza non possiamo parlare di grandi opere se non garantiamo ai cittadini il diritto di svolgere in sicurezza le basilari attività quotidiane come la circolazione stradale”.

“È inaccettabile – conclude l’esponente de L’Alternativa C’è – che le persone rischino la vita perché per l’incuria e l’abbandono i ponti di tutta Italia rischiano di crollare da un momento all’altro”.