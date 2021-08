Sproloquio, il nuovo libro di Andrea Monteforte

- Advertisement -

AgenPress. Sproloquio è un viaggio evocativo per raccontare le persone, gli uomini e le donne nei loro più reconditi pensieri, l’amore e le mille sfaccettature in cui si manifesta il desiderio e scoprire lati di se stessi fino a quel momento sconosciuti.

Questo libro, piuttosto bizzarro, scritto con arguzia e ironia, ha l’immenso potere di provocare, irritare, stuzzicare la nostra immaginazione e di spingerci verso nuovi territori che amplino il concetto che abbiamo della vita in relazione a noi stessi. Un fiume in piena di argomenti tanto dissacranti quanto veri che vanno diritti al cervello di chi legge, capaci di coinvolgere e ammaliare grazie alla maestria del suo autore, in grado di trascinare il lettore in tentazioni a cui non saprà resistere.

“Sproloquio è un libro sorprendente, oserei dire fantastico“.

Tra le diverse opere letterarie scritte da Andrea Monteforte questa è sicuramente quella più profonda, elaborata, complessa. Se volete capire chi sono per davvero gli uomini e le donne siete obbligati a leggere questo capolavoro. Sproloquio parla di noi tutti, narra le vicende umane più disparate e lo fa con uno stile distaccato e oggettivo dando vita a storie incredibili che vi lasceranno a bocca aperta.

È un libro audace, divertente, senza tempo, scritto con classe e pieno di colpi di scena. Rapporti di coppia, amicizia, complicità, corteggiamento, conquista, tradimento, sono solo alcuni degli argomenti che troverete in questo travolgente libro.