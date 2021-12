Standing ovation all’Europarlamento per Bebe Vio. von der Leyen: “è ispirazione per l’Europa”

- Advertisement -

AgenPress – Standing ovation per Bebe Vio all’Europarlamento, presentata dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che l’ha presentata “come ispirazione per l’Europa”. Raccontando lo straordinario percorso della campionessa italiana, Von der Leyen ha detto in italiano: “Se sembra impossibile allora si può fare”.

“Molti di voi la conosceranno: è un’atleta che ha vinto la medaglia d’oro per l’Italia e quest’estate ha conquistato il mio cuore. Quello che però forse non sapete è che, soltanto ad aprile, le era stato detto che era in pericolo di vita. Ha subito un’operazione, ha lottato, si è ripresa. E appena 119 giorni dopo aver lasciato l’ospedale ha conquistato una medaglia alle Paralimpiadi. Onorevoli deputate e deputati, date il benvenuto assieme a me a Beatrice Vio. Così giovane, Bebe ha già dovuto affrontare molti ostacoli”, ha dichiarato la presidente della Commission europea, Ursula von der Leyen.

“La sua storia è l’emblema di una rinascita contro ogni aspettativa. Di un successo raggiunto grazie al talento, alla tenacia e ad un’indefessa positività. E’ l’immagine della sua generazione: una leader e una sostenitrice delle cause in cui crede, che è riuscita a raggiungere tutto questo rimanendo fedele alla sua convinzione secondo cui, se sembra impossibile, allora si può fare”, ha aggiunto la leader dell’esecutivo Ue.

“Questo è lo spirito dei fondatori dell’Europa e questo è lo spirito della prossima generazione dell’Europa. Facciamoci dunque ispirare da Bebe e da tutti i giovani che cambiano la nostra percezione di ciò che è possibile, che ci dimostrano che è possibile essere chi vogliamo essere. E che è possibile raggiungere tutto quello in cui crediamo”, ha evidenziato von der Leyen.