Stati Generali della Natalità, Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Elevate e sagge le parole del Papa”

AgenPress. Intervenendo agli Stati Generali della Natalità, Papa Francesco ha sottolineato il grave pericolo della denatalità o inverno demografico nel nostro Paese.

Il Pontefice ha ricordato come questa insidia sia dovuta allo smarrimento per l’ incertezza del lavoro e ha ricordato che senza natalità non esiste futuro. Altresì ha correttamente invocato maggior protezione per le donne lavoratrici in gravidanza.

Le parole del Papa sono sagge ed elevate e vanno prese nella giusta considerazione dalla classe politica. Per favorire ed incrementare la natalità, oggi più che mai, occorre aiutare le famiglie e sostenere la maternità in ogni modo con una politica fiscale amica delle famiglie”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.