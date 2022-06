Stati Uniti e Corea del Sud lanciano otto missili in risposta a quelli lanciati da Corea Nord nel mar nel Giappone

- Advertisement -

AgenPress – Le forze armate statunitensi e sudcoreane hanno lanciato otto missili balistici in mare in una dimostrazione di forza corrispondente a un display missilistico nordcoreano il giorno prima che ha esteso una serie provocatoria nelle dimostrazioni di armi.

I lanci di missili tit-for-tat miravano a dimostrare la capacità di rispondere rapidamente e con precisione agli attacchi nordcoreani, ha affermato l’esercito sudcoreano.

Domenica l’esercito del Sud ha rilevato che la Corea del Nord ha lanciato otto missili a corto raggio in 35 minuti da almeno quattro luoghi diversi, comprese le aree costiere occidentali e orientali e due aree interne a nord e vicino alla capitale, Pyongyang, in quello che sembrava essere un record di un giorno per i lanci balistici del paese.

Solo nel 2022 è stato il 18° round di test missilistici della Corea del Nord, una serie che includeva i primi lanci di missili balistici intercontinentali del Paese in quasi cinque anni. Funzionari sudcoreani e statunitensi affermano anche che la Corea del Nord si sta preparando a condurre il suo primo test nucleare da settembre 2017 poiché il leader Kim Jong Un spinge un compromesso volto a consolidare lo status del Nord come potenza nucleare e negoziare concessioni economiche e di sicurezza da una posizione di forza.

Le forze statunitensi e sudcoreane hanno condotto un’esercitazione a fuoco vivo simile dopo i precedenti lanci balistici della Corea del Nord il 25 maggio, che secondo l’esercito sudcoreano implicavano un missile balistico intercontinentale pilotato su una traiettoria a medio raggio e due armi a corto raggio. Quelle prove sono arrivate quando Biden ha concluso il suo viaggio in Corea del Sud e Giappone , dove ha riaffermato l’impegno degli Stati Uniti a difendere entrambi gli alleati.

Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, durante un discorso in occasione del Memorial Day del Paese, ha affermato che il suo governo perseguirà “capacità di sicurezza fondamentali e pratiche” per contrastare la crescente minaccia di armi nucleari e missili della Corea del Nord.

“Le armi nucleari e i programmi missilistici della Corea del Nord sono cresciuti al punto da rappresentare non solo una minaccia per la penisola coreana, ma per l’Asia nord-orientale e per la pace nel mondo”, ha detto Yoon al cimitero nazionale di Seoul, dicendo che il suo governo “risponderà severamente a qualsiasi tipo di provocazione nordcoreana”.

Yoon, un conservatore entrato in carica a maggio, ha promesso di rafforzare la difesa del Sud insieme alla sua alleanza con gli Stati Uniti. I suoi obiettivi includono il miglioramento delle capacità di attacco missilistico e di intercettazione e la ripresa di esercitazioni militari su larga scala con gli Stati Uniti, che sono state sospese o ridimensionate negli ultimi anni per creare spazio per la diplomazia con Pyongyang oa causa del COVID-19.

Il predecessore di Yoon, Moon Jae-in, che aveva scommesso il suo mandato di cinque anni sull’impegno intercoreano, si è astenuto da controesercitazioni missilistiche dopo che la Corea del Nord ha ripreso i test sui missili balistici nel 2019 quando la sua diplomazia con gli Stati Uniti è svanita.

I media statali nordcoreani devono ancora commentare i lanci di domenica. Sono arrivati ​​​​dopo che la portaerei statunitense Ronald Reagan ha concluso sabato un’esercitazione navale di tre giorni con la Corea del Sud nel Mar delle Filippine, apparentemente la loro prima esercitazione congiunta che coinvolge una portaerei dal novembre 2017, mentre i paesi si muovono per aggiornare le loro esercitazioni di difesa di fronte delle minacce nordcoreane.

La Corea del Nord ha condannato a lungo le esercitazioni militari combinate degli alleati come prove di invasione e spesso ha contrastato con le proprie esercitazioni missilistiche, compresi i lanci a corto raggio nel 2016 e nel 2017 che simulavano attacchi nucleari ai porti sudcoreani e alle strutture militari statunitensi in Giappone.

Ore dopo il lancio della Corea del Nord, il Giappone e gli Stati Uniti hanno condotto un’esercitazione congiunta di missili balistici volta a mostrare la loro “capacità di risposta rapida” e la “forte determinazione” nel contrastare le minacce, ha affermato il ministero della Difesa giapponese.

Gli Stati Uniti hanno promesso di spingere per ulteriori sanzioni internazionali se la Corea del Nord conduce un test nucleare, ma le prospettive di nuove significative misure punitive sono deboli con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite divisi.

Russia e Cina hanno posto il veto a una risoluzione sponsorizzata dagli Stati Uniti che avrebbe imposto ulteriori sanzioni alla Corea del Nord negli ultimi test balistici del 25 maggio, insistendo sul fatto che Washington dovrebbe invece concentrarsi sul rilancio dei negoziati con Pyongyang.

Quei colloqui si sono bloccati dal 2019 a causa dei disaccordi nello scambio del rilascio di paralizzanti sanzioni guidate dagli Stati Uniti con le misure di disarmo del Nord.

Nonostante abbia affrontato dure sfide a casa, tra cui un’economia in declino e un focolaio di COVID-19 , Kim non ha mostrato alcuna volontà di rinunciare completamente a un arsenale che vede come la sua più forte garanzia di sopravvivenza.

Il suo governo ha finora rifiutato le offerte dell’amministrazione Biden per colloqui a tempo indeterminato ed è chiaramente intenzionato a convertire i negoziati dormienti per la denuclearizzazione in un processo reciproco di riduzione degli armamenti, affermano gli esperti.