AgenPress – Gli Stati Uniti stanno valutando un accordo con la Polonia per inviare aerei da guerra statunitensi a Varsavia per sostituire qualsiasi caccia dell’era sovietica che il paese della NATO invia in Ucraina.

“La Polonia non manderà i suoi jet all’Ucraina, come pure non consentirà di usare i suoi aeroporti. Stiamo aiutando in molte altre aree”, twitta la cancelleria del primo ministro polacco, come riferiscono i media Usa.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy – durante una chiamata Zoom di sabato con più di 280 legislatori statunitensi – ha affermato che il paese ha bisogno di aerei da combattimento più dei missili antiaerei su cui gli Stati Uniti avevano concordato, secondo il Wall Street Journal.

Secondo la proposta, gli ucraini avrebbero ricevuto MiG di fabbricazione russa che la Polonia ha ereditato dopo la fine della Guerra Fredda.

Ma gli Stati Uniti non hanno ancora firmato l’accordo per la preoccupazione che sarebbe visto come un’escalation.

Il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer, DNY, ha affermato che Zelenskyy “ha rivolto un disperato appello ai paesi dell’Europa orientale affinché fornissero aerei di fabbricazione russa all’Ucraina”. Schumer ha detto che gli aerei erano “molto necessari. E farò tutto il possibile per aiutare l’amministrazione a facilitare il loro trasferimento”.