Stati Uniti. La guerra non è finita, Olena Zelenska chiede di inviare sistemi di difesa aerea in Ucraina

AgenPress – La first lady ucraina Olena Zelenska ha chiesto agli Stati Uniti di inviare sistemi di difesa aerea nel suo paese in un discorso ai legislatori al Congresso degli Stati Uniti mercoledì a Washington, DC.

“Purtroppo la guerra non è finita, il terrore continua e mi rivolgo a tutti voi, a nome di coloro che sono stati uccisi, a nome di coloro che hanno perso braccia e gambe, a nome di coloro che sono ancora vivi e vegeti, e quelli che aspettano che le loro famiglie tornino dal fronte. Sto chiedendo qualcosa che non vorrei mai chiedere, chiedo armi”, ha detto ai legislatori.

“Armi che non sarebbero usate per fare una guerra sulla terra di qualcun altro, ma per proteggere la propria casa e il diritto di svegliarsi vivi in ​​quella casa. Chiedo sistemi di difesa aerea in modo che i razzi non uccidano i bambini nei loro passeggini”, ha continuato Zelenska.

La first lady ucraina ha continuato dicendo che lei, come molte madri ucraine, brama un senso di normalità e desidera poter dare speranza ai propri figli nel futuro.

“Mio figlio potrà tornare a scuola in autunno, non lo so, come milioni di madri in Ucraina. Mia figlia potrà frequentare l’università all’inizio dell’anno accademico e vivere una normale vita studentesca? Non posso rispondere”,.

“Avremmo risposte se avessimo sistemi di difesa aerea” ha aggiunto Zelenska ha anche ringraziato gli Stati Uniti per tutti gli aiuti che il Paese aveva già inviato all’Ucraina.

“Il popolo americano e le famiglie americane, il Congresso e il presidente Biden hanno già fatto molto per aiutarci a resistere al nemico e proteggere milioni di ucraini. Siamo grati – davvero grati – che gli Stati Uniti siano al nostro fianco in questa lotta per i nostri valori condivisi di vita umana e indipendenza”, ha affermato.

“Mentre la Russia uccide, l’America salva e dovresti saperlo, ti ringraziamo per questo”, ha aggiunto Zelenska.

Martedì, la first lady ucraina ha incontrato privatamente la first lady statunitense Jill Biden alla Casa Bianca. Secondo la Casa Bianca, le first lady avrebbero dovuto “discutere il continuo sostegno degli Stati Uniti al governo dell’Ucraina e al suo popolo mentre difendono la loro democrazia e affrontano il significativo impatto umano della guerra russa, che si farà sentire per anni venire.”