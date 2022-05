Stefàno (PD): “Centrodestra smetta di fare campagna elettorale sul catasto, altrimenti rischiamo di bruciare il Pnrr”

- Advertisement -

AgenPress. Il senatore del PD, Dario Stefàno , è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus.

Sul catasto e le critiche del centrodestra. “C’è un tema, anche in alcune delle forze che sostengono il governo, che riguarda la campagna elettorale. Tutti sapevamo che all’interno del patto fatto con l’Europa esistono del milestone temporalmente definiti. E solo se li raggiungiamo avremo le tranche del Pnrr. Sapevamo anche che questo patto con l’UE ci avrebbe consentito di ammodernare il Paese. Allineare le rendite catastali con il valore attuale è un punto di avanzamento. Se si abbandonasse la logica della campagna elettorale smetteremmo di creare allarme nella popolazione e il rischio di perdere il Pnrr, che va realizzato nei tempi che l’Ue ci ha indicato. E’ stato dimostrato ampiamente che non ci sarà alcun aumento delle tasse sulla casa”.

Sulle concessioni balneari. “Parliamo di attività economiche insediate su un bene pubblico, per questo non è possibile immaginare un diritto di proprietà permanente su un bene di tutti. Chi strumentalmente indica il pericolo della dismissione improvvisa di 30mila attività dice il falso perchè non si dismetteranno tutte. Qui parliamo di attività insediate su una proprietà pubblica che per definizione non può essere trasferita senza termine ad un privato. Avremmo dovuto risolvere il problema già da anni, per motivi di campagna elettorale. Non è possibile che il mercato sia inaccessibile per diritto di eredità, magari consentendo a qualcuno di prendere in gestione a termine uno stabilimento per migliorarlo”.