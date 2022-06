Stoltenberg: “La Nato prepara un nuovo modello di difesa sul fianco Est dell’Ucraina”

- Advertisement -

AgenPress. Gli alleati della NATO sono pronti a preparare un nuovo modello di difesa per il fianco orientale dell’Ucraina, che dovrebbe essere approvato in un prossimo vertice a Madrid alla fine di giugno.

“Sono fiducioso che entro due settimane al vertice, concorderemo un modello di forza. Non solo modello, ma anche che gli alleati sono pronti a fornire le forze necessarie per riempire quel modello di contenuti con forze che rassicureranno tutti gli alleati che stiamo fornendo in tutta l’Alleanza non solo a est, rafforzando la nostra deterrenza e difesa in un mondo più pericoloso e competitivo“, ha detto Stoltenberg.

- Advertisement -

Il nuovo modello di forza sul fianco orientale sarà composto principalmente da tre pilastri.

Uno è una maggiore presenza in avanti con più operazioni di combattimento. Solo negli ultimi mesi, la NATO ha raddoppiato il numero dei gruppi tattici nell’est da quattro a otto dai paesi baltici fino al Mar Nero. La Francia è in testa al gruppo di battaglia in Romania e “anche altri alleati si sono fatti avanti”. Gli alleati sono pronti ad aumentare ulteriormente il numero di truppe da combattimento, formazioni di combattimento schierate in avanti, anche con più comando e controllo, che è essenziale per poter organizzare e facilitare i rinforzi.

Il secondo elemento è un’attrezzatura più avanzata preposizionata per rendere molto più facile e veloce da rinforzare quando necessario.

- Advertisement -

E il terzo elemento sono le truppe preassegnate, che sono forze che si addestreranno in quello specifico territorio in cui hanno una responsabilità.