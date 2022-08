Strage Bologna. Associazione familiari, sbloccare la legge che tutela le vittime di terrorismo e stragi

- Advertisement -

AgenPress – “Da 18 anni c’è una legge licenziata in parlamento nell’agosto del 2004. Diciotto anni per farla funzionare sono troppi. Finalmente avevamo una legge che stava concludendo l’iter con il favore governo del e tutti i partiti hanno firmato”.

Lo ribadisce il presidente dell’associazione dei familiari delle vittime del 2 agosto 1980 Paolo Bolognesi chiedendo di sbloccare la legge che tutela le vittime di terrorismo e stragi.

Ma “in tutto questo iter” ci sarebbero problemi con “i ministeri economici che sembrano fare i furbetti”. “Qual è un motivo primo per affossare una legge? Dire che costa troppo”, ha detto Bolognesi, secondo cui bisogna evitare che le vittime “debbano fare causa per ottenere quello che gli spetta”, ha aggiunto, criticando “l’ottusità di quei ministeri”. “Diciott’anni senza normativa sono troppi, per qualche parruccone che vuole una corretta interpretazione”.