Strage di civili a Bucha. Leader europei “inorriditi” di fronte “fredda realtà dei crimini di guerra di Putin”

- Advertisement -

AgenPress – Il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha accusato le forze russe di aver commesso “atti spaventosi” nelle città ucraine di Bucha e Irpin e ha chiesto che fossero indagate come crimini di guerra .

Mentre le truppe russe sono costrette alla ritirata, stiamo assistendo a prove crescenti di atti spaventosi delle forze d’invasione in città come Irpin e Bucha“, ha detto Truss in una dichiarazione domenica.

- Advertisement -

I loro attacchi indiscriminati contro civili innocenti durante l’invasione illegale e ingiustificata dell’Ucraina da parte della Russia devono essere indagati come crimini di guerra”, ha aggiunto Truss.

I corpi di almeno 20 civili sono stati trovati sparpagliati lungo una strada nella città di Bucha, a nord-ovest di Kiev, in seguito al ritiro delle forze russe dall’area in immagini inquietanti diffuse sabato dall’AFP.

Truss ha sottolineato che alla Russia non dovrebbe essere consentito “coprire il proprio coinvolgimento in queste atrocità attraverso una cinica disinformazione”, aggiungendo che il Regno Unito farà la sua parte per garantire che ciò non avvenga.

- Advertisement -

Truss ha impegnato il pieno sostegno del Regno Unito a “qualsiasi indagine della Corte penale internazionale (CPI) nel suo ruolo di istituzione primaria con il mandato di indagare e perseguire i crimini di guerra”. Il 24 marzo, il Regno Unito ha offerto alla CPI un ulteriore finanziamento di 1 milione di sterline per assistere gli sforzi per indagare sui crimini di guerra russi.

La scorsa settimana, il procuratore generale per l’Inghilterra e il Galles Suella Braverman ha offerto l’assistenza del massimo avvocato britannico Howard Morrison QC al procuratore generale ucraino.

Ha detto in una dichiarazione che avrebbe “fornito consulenza legale indipendente ed esperta al procuratore generale ucraino Iryna Venediktova in relazione alle indagini e al perseguimento dei crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina”.

Inorridita dalle notizie di indicibili orrori nelle aree da cui la Russia si sta ritirando. “Serve urgentemente un’indagine indipendente”, ha twittato domenica Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. “Gli autori di crimini di guerra saranno ritenuti responsabili”.

Il capo del Parlamento europeo Roberta Metsola, che è diventata la prima leader di un’istituzione dell’Unione europea a visitare l’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa quando si è recata in visita a Kiev venerdì, ha affermato che le immagini di Bucha e di altre aree liberate in Ucraina mostrano la “fredda realtà dei crimini di guerra di Putin”.

In un tweet domenica, Metsola ha affermato di essere “sconvolta” dalle “atrocità dell’esercito russo a Bucha e in altre aree liberate” e ha sottolineato che il mondo deve essere “consapevole di ciò che sta accadendo” in Ucraina e “devono essere imposte sanzioni più severe “sulla Russia per rappresaglia.

“Gli autori ei loro comandanti devono essere assicurati alla giustizia”.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha definito le immagini di Bucha “terribili e orribili” e ha affermato che gli autori devono essere ritenuti responsabili.

“Dobbiamo indagare senza sosta su questi crimini commessi dall’esercito russo. Chiedo che le organizzazioni internazionali come il Comitato internazionale della Croce Rossa abbiano accesso a queste aree per documentare in modo indipendente le atrocità. Gli autori e coloro che li hanno commissionati devono essere ritenuto costantemente responsabile”, ha detto Scholz.

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, nel frattempo, ha affermato che le immagini provenienti dalla città ucraina di Bucha sono “insopportabili”.

Baerbock ha twittato domenica che “la violenza sfrenata di Putin spazza via le famiglie innocenti e non conosce confini” e ha chiesto che i responsabili dei “crimini di guerra” siano ritenuti responsabili.

“Inaspriremo le sanzioni contro la Russia e sosterremo ancora di più l’Ucraina con la sua difesa”, ha twittato.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito “insopportabili” le immagini di Bucha.

“Le immagini che ci giungono da Bucha, una città liberata vicino a Kiev, sono insopportabili. Per le strade, centinaia di civili sono stati vili assassinati. La mia compassione per le vittime, la mia solidarietà con gli ucraini”, ha detto Macron in un tweet.

“Le autorità russe dovranno rispondere di questi crimini”, ha aggiunto.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha avvertito che se quelli che ha definito “massosi abusi” a Bucha, in Ucraina, si rivelano crimini di guerra, i responsabili saranno “processati e condannati”.

“Bisogna mantenere e rafforzare la più forte pressione economica e internazionale possibile sulla Russia per costringere le autorità russe a porre fine alla guerra di aggressione lanciata il 24 febbraio contro l’Ucraina, il cui costo umano e l’impatto umanitario stanno diventando più gravi ogni giorno”, ha detto Le Drian in una dichiarazione domenica pomeriggio.