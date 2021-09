Striscia di Gaza, nuovi raid aerei israeliani

Si tratta di un nuovo raid aereo dopo il cessate il fuoco dello scorso 21 maggio, che pose fine a 11 giorni di scontri che causarono 260morti fra i palestinesi e 13 vittime in Israele.

Sono stati colpiti siti militari di Hamas, fa sapere la Difesa israeliana, che si dice pronta “a tutti gli scenari inclusa la ripresa delle ostilità di fronte ai continui attacchi terroristici”.

I palloni incendiari sono stati lanciati in segno di protesta per la marcia degli ebrei nazionalisti di estrema destra che si è svolta a Gerusalemme Est, e che Hamas ha bollato come “una provocazione”.