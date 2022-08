Stupro choc a Piacenza, De Lieto (LI.SI.PO.): “Castrazione con bisturi ed espulsione immediata”

AgenPress. Uno straniero richiedente asilo in pieno centro a Piacenza si è reso responsabile di violenza sessuale a danno di una donna ucraina di 55anni. Un residente della zona ha prontamente chiamato la Polizia. Gli agenti di Polizia giunti sul posto ove si consumava l’ignobile atto hanno bloccato e tratto in arresto lo straniero violentatore di anni 27.

Al riguardo Antonio de Lieto, Segretario Generale Nazionale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.), ha dichiarato: E’ intollerabile che si verifichino episodi di violenza sessuale, ad opera di stranieri. Le donne sembrano non essere più al sicuro non solo nei luoghi isolati, ma anche nei pressi delle abitazioni ed in luoghi comunque abitati. Chi si rende responsabile di atti di violenza sessuale, così raccapriccianti e brutali, merita la castrazione, ma non quella chimica, peraltro reversibile, bensì quella praticata con il bisturi. Siccome siamo in un Paese civile, è necessaria una Legge che preveda questo provvedimento.

C’è da augurarsi – ha continuato de Lieto – che il nostro Paese abbia il coraggio di introdurre un provvedimento che farà rimanere perplessi molti benpensanti. Il LI.SI.PO. – ha rimarcato de Lieto – ritiene che nessuno potrà mai ripagare chi subisce la violenza di animali travestiti da uomini, sul proprio corpo, con lo sconquassamento della propria anima. Questi e tanti altri casi devono scuotere la mente dei nostri politici affinché quanto si andrà a legiferare trovi consenso unanime sia della maggioranza che dell’opposizione.

Infine – ha concluso de Lieto – Il LI.SI.PO. Libero Sindacato di Polizia – ha concluso de Lieto – sollecita l’espulsione immediata di cittadini stranieri, che si rendono responsabili di reati a sfondo sessuale. Purtroppo su queste ed altre delicate problematiche che sono sempre più in espansione si è registrato e si continua a registrare il silenzio tombale del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Basti guardare la esponenziale crescita dei numeri di sbarchi nel nostro Paese di stranieri irregolari. Insomma, il ministro dell’interno “NON HA BRILLATO!!!”