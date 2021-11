Sudafrica. Uccise la fidanzata, processo per la libertà vigilata per l’atleta olimpico Oscar Pistorius

AgenPress – L’atleta olimpico sudafricano Oscar Pistorius, in prigione per aver ucciso la sua fidanzata Reeva Steenkamp, ​​potrebbe presto incontrare i suoi genitori come parte del processo che porta alla libertà vigilata, dicono i funzionari.

Pistorius ha sparato a Steenkamp nel 2013 dicendo che l’aveva scambiata per un ladro nella sua casa nella capitale, Pretoria.