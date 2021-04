Superlega: tutti contro

AgenPress. Tutti contro il progetto delle 12 big europee – per l’Italia Juventus, Milan e Inter – che puntano a costruire un torneo su misura per l’élite del calcio.

Uefa e Fifa annunciano che sono pronte a cacciarle dalle loro competizioni.

In campo per dire no anche tre capi di governo: Mario Draghi, Boris Johnson ed Emmanuel Macron.

Dino Zoff avverte: niente giudizi affrettati, ma non sviliamo la Serie A. Nando Pagnoncelli accusa: “Lo sport è emozione, gli errori di gestione non si riparano così”. E’ un fatto, scrive Gabriele Romagnoli, che da quando la ricchezza è diventata il motore del successo, era inevitabile che si arrivasse ai tornei di lusso.