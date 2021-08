Suppletive, Amedeo Laboccetta (Polo Sud): “Palamara non può tornare indietro. Scriva a Salvini, Meloni e Berlusconi”

- Advertisement -

AgenPress. «Al di là dei progetti che ha in mente Luca Palamara e ben conoscendo le logiche che ispirano tutte le formazioni partitiche nella scelta dei candidati per le elezioni al Parlamento, giudico l’atto dell’ex Pm, un clamoroso passo da temerario. Ha messo i partiti di fronte a un forte gesto e non arretrerà. Indietro non può tornare».

«Sarà per lui difficile ottenere l’avallo dell’intera coalizione. La sua iniziativa, però, non va di certo bollata come scandalosa e non va neppure criminalizzata. Palamara ormai canta fuori dal coro e ritengo abbia molte cose da raccontare e spero anche da scrivere. Se la coalizione garantista decidesse per una volta di superare la logica del manuale Cencelli Palamara alle prossime elezioni potrebbe approdare in Parlamento e perché no, dopo breve tempo, essere eletto nel nuovo Csm.

Se mi trovassi al posto di Palamara – conclude Laboccetta – invierei una lettera aperta a Salvini, Meloni e Berlusconi per sostenere le proprie ragioni visto, che ripeto, deve tentare di uscire dal cul de sac, dove i controllori del “sistema” lo vorrebbero ibernare».

Lo dichiara al quotidiano online SprayNews.it Amedeo Laboccetta, ex Deputato di Napoli, Presidente Polo Sud.