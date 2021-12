Suppletive. Calenda, Pd presenta Conte? Pronto a presentare la mia candidatura. M5s ha devastato Roma

- Advertisement -

AgenPress – Carlo Calenda dice che si presenterà alle elezioni suppletive contro Giuseppe Conte, qualora l’ex premier accettasse la candidatura nel collegio di Roma 1. E’ quanto si legge in un pezzo sul sito on line di Huffington Post.

“I 5 s hanno devastato Roma, paralizzandola per cinque anni e mortificandola in tutti i modi. Non esiste, ma proprio non esiste, cedergli un collegio dove hanno fatto uno scempio. Basta 5s”.

Una scelta, quella di Conte, che trova l’appoggio anche dell’ex segretario Pd Nicola Zingaretti, governatore del Lazio. “Deciderà nei prossimi giorni chi deve decidere”, spiega dalla fiera Nazionale della piccola e media editoria, ‘Più Libri più Liberi’ Zingaretti, che la ritiene “un’opportunità da valutare”.