AgenPress. “L’Udc è a fianco della validissima Simonetta Matone, candidata del centrodestra alle elezioni suppletive per la Camera che interesseranno il 16 gennaio il collegio di Roma 1.

È la candidata ideale per la nostra coalizione, una professionista con un curriculum prestigioso che incarna alla perfezione i nostri ideali. Persone come Simonetta Matone non possono che dare lustro alla politica”.

Lo sostiene in una nota Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc.