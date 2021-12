Suppletive. Conte perplesso su candidatura. Nulla comunque è deciso. Fonti M5s, “ad ora è più no che sì”

- Advertisement -

AgenPress – Le “perplessità” che già in passato hanno indotto l’ex premier Giuseppe Conte a rifiutare la candidatura ad un collegio suppletivo, “permangono”. E’ quanto filtra dall’entourage del presidente M5s Conte. Nulla è dunque ancora deciso sulla possibile candidatura dell’ex premier nel collegio Roma1 nonostante- raccontano le stesse fonti – “siano in tanti a chiedergli di candidarsi”. Ma “ad ora è più no che sì” sintetizza un fedelissimo dello staff dell’ex premier.

Carlo Calenda dice ad HuffPost che si presenterà alle elezioni suppletive contro Giuseppe Conte, qualora l’ex premier accettasse la candidatura nel collegio di Roma 1.