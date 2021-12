Suppletive Roma. Il Pd candida Cecilia D’Elia, responsabile pari opportunità. Dal 2013 è consulente di Zingaretti

- Advertisement -

AgenPress – Il Partito democratico candida Cecilia D’Elia, responsabile pari opportunità del Pd, alle suppletive di Roma Centro, il seggio che lascia il sindaco Roberto Gualtieri. La direzione romana del partito ha approvato il suo nome proposto dal segretario Andrea Casu. Il voto per il seggio alla Camera è in programma il prossimo 16 gennaio. “Ringrazio il partito romano. Sento emozione e responsabilità”, avrebbe detto D’Elia.

Nata a Potenza, in passato Cecilia d’Elia è stata assessore alla semplificazione, alla comunicazione e alle pari opportunità del Comune di Roma, nella giunta Veltroni, e assessore alle Politiche Culturali della Provincia di Roma, nella giunta Zingaretti. Dal 2013 è consulente del Presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti per le politiche di genere e dal 2015 presiede la Cabina di regia regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne.

“Cecilia è la portavoce delle donne democratiche e rappresenta la battaglia che stiamo portando avanti a ogni livello, dal Pnrr alla Legge di Bilancio, per la parità di genere e per la democrazia paritaria. È una candidatura molto autorevole, per il suo valore nazionale e per il suo radicamento territoriale, una candidatura che offriamo a tutte le forze politiche e sociali di centrosinistra”, conclude Casu.