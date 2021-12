Suppletive, Silvano Moffa: “Bene Palamara se senza partiti e in campo solo per cambiare la giustizia”

- Advertisement -

AgenPress. «Per principio, sono molto scettico e dubbioso sulle candidature in Parlamento di magistrati ed ex magistrati. E’ chiaro, però, come il caso sia diverso, trattandosi di chi ha denunciato un sistema corruttivo che ha messo in discussione la validità della magistratura e la sua stessa onorabilità.

Se effettivamente dietro questa intenzione, c’è la volontà di alzare il livello del dibattito per arrivare a una riforma compiuta della giustizia, ben venga la sua discesa in campo».

Lo dichiara al quotidiano online ‘SprayNews.it’ Silvano Moffa, già presidente della Provincia di Roma e sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti.