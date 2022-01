Svizzera. Referendum, sì ai matrimoni gay: favorevole il 64% dei cittadini

- Advertisement -

In realtà, le nozze omosessuali erano state approvate in parlamento già lo scorso anno, ma i partiti conservatori avevano raccolto abbastanza firme – 50 mila – per rimettere in discussione la legge. I sondaggi però indicavano – soprattutto da parte di donne e giovani – che una netta maggioranza, tra il 63 e il 66%, della popolazione era a favore del diritto. ll quesito referendario include anche la possibilità di adozioni congiunte, non solo del figlio del proprio partner.