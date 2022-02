Swift: il sistema che fa girare i pagamenti nel mondo

- Advertisement -

AgenPress. SWIFT sta per “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication”. Lo Swift è il sistema che fa girare i pagamenti nel mondo ed è considerato tra i meccanismi più efficienti per verificare l’identità della banca o dell’ente finanziario che fa da tramite agli spostamenti di denaro.

Su Swift viaggiano i messaggi con le istruzioni necessarie per trasferire i fondi: non il denaro vero e proprio, ma l’indirizzo a cui spedirlo. Consente a chiunque di andare in banca e fornire l’Iban del conto corrente della persona a cui volete inviare il denaro e il codice Swift (o Bic) del suo istituto di credito. A quel punto partirà un messaggio da una banca all’altra, che dà il via libera per il trasferimento dei soldi.

Pertanto inibire ad un Paese l’accesso alla piattaforma Swift significa escluderlo dall’intero sistema finanziario internazionale. Per la Russia sarebbe un colpo durissimo. Le imprese russe, infatti, non potrebbero più inviare denaro fuori dal Paese, e neppure riceverlo.