Taiwan. Cina. Gli Usa non interferiscano come in Ucraina, o “conseguenze inimmaginabili”

AgenPress – Gli Stati Uniti dovranno affrontare “conseguenze inimmaginabili” se giocheranno la carta di Taiwan e Pechino non si farà intimidire da sanzioni come quelle contro la Russia , ha affermato un viceministro degli Esteri cinese.

Le Yucheng ha dichiarato venerdì sera a un forum sulla sicurezza online che è “ridicolo” incolpare la Cina per l’invasione russa dell’Ucraina e ha accusato gli Stati Uniti di sacrificare l’Ucraina per i propri interessi geopolitici.

La Cina è stata criticata per non aver condannato l’invasione russa e gli Stati Uniti ei loro alleati hanno espresso preoccupazione per la sicurezza di Taiwan , che Pechino considera una provincia separatista da riunificare con la terraferma, se necessario con la forza.

In risposta agli avvertimenti americani secondo cui la Cina dovrebbe affrontare sanzioni simili a quelle imposte alla Russia se avesse attaccato Taiwan, Le ha affermato che “la Cina deve essere unificata e sarà unificata” e le sanzioni e l’isolamento “non potrebbero assolutamente spaventare la Cina”.

“Che tipo di tempeste non abbiamo resistito negli oltre 70 anni dalla fondazione della Repubblica popolare cinese?” ha detto, aggiungendo che negli ultimi anni gli Stati Uniti avevano già adottato misure coercitive – come tariffe, riduzione della cooperazione, arresto di persone con l’accusa di spionaggio – ma non sono stati in grado di rompere la Cina.

“Non solo la Cina non è crollata, ma continuiamo a prosperare ogni giorno che passa. Cos’altro dobbiamo temere?”

La Cina, ha aggiunto, “non ha responsabilità” sulla crisi ucraina, “non è coinvolta nel conflitto, tanto meno è colei che l’ha creato. Allora come potrebbe essere la Cina responsabile?” si è chiesto Le, un ‘falco’ della diplomazia cinese, ritenuto un anticipatore delle politiche di Pechino.

Il vice ministro ha negato l’ipotesi che la leadership comunista fosse a conoscenza o avesse sostenuto l’invasione, incolpando invece Usa e Nato di aver alimentato la guerra. Le relazioni tra Cina e Russia “si basano sul principio di non alleanza, di non confronto e di non prendere di mira terze parti” e la dichiarazione congiunta di febbraio sull’amicizia bilaterale “senza limiti” e aree “proibite” di cooperazione, ha mostrato la realtà e la visione dei legami.

La Cina è impegnata a rafforzare l’amicizia con tutti i Paesi e “non impone mai restrizioni alla cooperazione, perseguendo sempre una politica estera di pace indipendente e formulando il proprio giudizio in modo sulla base dei meriti di ogni questione. Le ha chiesto “di difendere diritto internazionale e norme riconosciute universalmente alla base delle relazioni internazionali, piuttosto che falsificare le regole internazionali con le proprie”.