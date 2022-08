Taiwan. Stampa, previsto in serata arrivo di Nancy Pelosi. Cina mette in guardia gli Usa, “strada sbagliata”

- Advertisement -

AgenPress – Nancy Pelosi e la sua delegazione lasceranno Singapore per raggiungere l’aeroporto di Songshan, a Taiwan alle 22.20 di questa sera, ora locale, secondo quanto riporta il Liberty Times, mentre il Presidente Tsai Ing-Wen e il suo ufficio non hanno rilasciato dichiarazioni a conferma o smentita della visita della speaker. Nessuna delle più alte cariche degli Stati Uniti d’America ha messo piede a Taiwan negli ultimi 25 anni. Previsto, secondo alcune fonti, un incontro con il Presidente Tsai Ing-Wen. Aumentano le tensioni tra Usa e Cina e anche le tensioni militari nello Stretto di Taiwan.

La Cina mette in guardia gli Usa: che se la presidente della Camera americana Nancy Pelosi seguirà la “strada sbagliata”, Pechino dovrà allora adottare “misure forti e risolute” per salvaguardare la propria sovranità. La portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, ha aspramente criticato l’ipotesi di viaggio di Pelosi a Taiwan, che potrebbe avvenire già in serata, aggiungendo che Cina e Usa “hanno mantenuto i contatti a livelli diversi” nella speranza che “i funzionari americani capiscano l’importanza e la sensibilità del problema e quanto possa essere pericoloso”.

