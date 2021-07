Tajani (FI), non mi riconosco nel manifesto sovranisti. In Europa non si può fare a meno del Ppe

- Advertisement -

AgenPress – “Letta strumentalizza, ma qui non si tratta di fare il controcanto o alimentare polemiche. FI indica la strada per un centrodestra vincente: in Europa non si può fare a meno del Ppe”. Così Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, in un’intervista al Messaggero.

“Noi siamo alternativi ai socialisti ma senza la grande famiglia del Ppe non si conta in Europa”.

E alla domanda su come giudica il manifesto dei sovranisti europei firmato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni con la leader francese Marine Le Pen e il presidente ungherese Viktor Orban, replica: “non è il mio documento, anche se noto che per la prima volta non si mette in discussione l’euro. Si tratta di un passo avanti ma senza il Ppe non si va da nessuna parte, non si sconfigge la sinistra. Sono calcoli sbagliati. Bisogna essere concreti, puntare al risultato. Far sì che l’Italia conti in Europa. Non è certo possibile un’alleanza con la Le Pen. La sua politica è alternativa agli interessi dell’Italia. Il problema dell’immigrazione, per esempio, non si risolve chiudendo le frontiere europee”.