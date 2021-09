Talebani sfoggiano le armi e veicoli americani alla parata della vittoria di Kandahar

- Advertisement -

In un video, militanti vestiti con uniformi in stile americano e in possesso di armi prodotte negli Stati Uniti hanno esaminato un elicottero CH-46 Sea Knight parcheggiato all’interno di un hangar. Combattenti talebani sono stati anche visti posare per le fotografie mentre erano seduti nelle cabine di pilotaggio di aerei ed elicotteri che un tempo appartenevano all’aeronautica afgana.

I combattenti hanno sventolato bandiere talebane bianche da Humvee e SUV corazzati alla parata militare, dove molti dei veicoli sono apparsi in condizioni quasi perfette. I talebani hanno anche organizzato un’esibizione aerea con un elicottero Black Hawk recentemente sequestrato che sorvolava i militanti lungo la strada mentre trascinava anche una bandiera bianca dei talebani.

AgenPress – I talebani hanno sfilato con dozzine di veicoli corazzati di fabbricazione americana insieme alle armi appena sequestrate durante le celebrazioni per la vittoria nella città afghana meridionale di Kandahar.

Ma il segretario stampa del Pentagono John Kirby ha detto alla CNN martedì di non essere “eccessivamente preoccupato per queste immagini” dei combattenti talebani che esaminano l’aereo abbandonato.

“Possono ispezionare quanto vogliono”, ha detto Kirby. “Possono guardarli, possono andare in giro, ma non possono farli volare. Non possono azionarli”.