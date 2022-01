Tardino (Lega), espulsioni bloccate per migranti senza green pass, Lamorgese e Speranza sveglia

AgenPress. “Un altro maxi sbarco nella notte a Lampedusa, con l’hotspot di contrada Imbriacola sovraffollato, arrivato a circa 600 persone. Mentre la Sicilia fronteggia l’ennesima emergenza dei ripetuti sbarchi, le espulsioni e i rimpatri vengono bloccati perché i clandestini non hanno il green pass.

Oltre il danno, la beffa. Ci è stato addirittura segnalato che migranti non vaccinati rifiutino il tampone, necessario per il rientro nei paesi di origine, richiesto dai paesi terzi ai fini dell’ingresso nel loro territorio. Risultato: restano al in Italia, a nostre spese.

È inaccettabile, il Governo deve intervenire immediatamente: servono misure concrete e di buon senso e non ulteriori follie burocratiche che anziché contribuire a migliorare una situazione difficile, la complicano ulteriormente. I ministri Speranza e Lamorgese non facciano finta di nulla e diano risposte, subito”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega, coordinatrice Id in commissione Libe.