Tariffe luce e gas stangata da +197 euro per le tasche dei consumatori italiani

AgenPress. Un “massacro” per le tasche dei consumatori italiani. Così il Codacons definisce l’aumento delle tariffe luce e gas deciso oggi da Arera per il prossimo trimestre, incrementi mai registrati prima in Italia.

“Il 2021 è l’anno dei maxi-rincari per le famiglie italiane, con le tariffe di luce e gas che subiscono il quarto rialzo trimestrale consecutivo e aumentano in modo abnorme proprio quando cresceranno i consumi energetici dei cittadini, con un aggravio di spesa per l’uso di climatizzatori, ventilatori e condizionatori – spiega il presidente Carlo Rienzi – Rispetto allo scorso anno una famiglia media si ritrova così a spendere nel corso del 2021 (e non in base all’anno scorrevole come calcola Arera) ben 197 euro in più su base annua per le bollette energetiche: +48 euro per la luce, e addirittura +149 euro per il gas, a causa dei maxi-rincari decisi oggi da Arera.

“Il Governo Draghi deve assolutamente intervenire per bloccare le speculazioni che si registrano nel mercato all’ingrosso dell’energia e che fanno aumentare i prezzi al crescere dei consumi degli italiani, e deve alleggerire la spesa delle famiglie eliminando gli oneri di sistema, balzelli attraverso cui si finanziano voci che non hanno nulla a che vedere con i consumi energetici delle famiglie” – conclude Rienzi.